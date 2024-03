Ski-Ass Tippler wieder am Start: „Ich bin noch die Alte, aber auch eine Mama“

Tamara Tippler will es wieder wissen. Das ÖSV-Ass kehrt in Saalbach-Hinterglemm als Vorläuferin in den Rennalltag zurück. Was Töchterchen Mia währenddessen macht und was dazu bewegt, weiter Skirennen zu fahren, erzählt die Steirerin im TT-Gespräch.