Report am Weltglückstag: Hier leben die zufriedensten und die am wenigsten zufriedenen Menschen

In den nordischen Ländern leben – wie schon in den vergangenen Jahren – die glücklichsten Menschen der Welt. Das zeigt der jährliche Weltglücksbericht. Wenig Bewegung gibt es an der Spitze, Österreich rutscht im aktuellen Ranking jedoch drei Plätze nach unten. Auch der Blick auf verschiedene Altersgruppen zeigt einiges Kurioses.