Tresore und Goldschmuck gestohlen: Angestellter in Kitzbühel bestahl Arbeitgeber

Kitzbühel – Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr ging bei der Polizei in Kitzbühel eine Meldung ein: In einem Lokal wurde eingebrochen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, wurden zwei Tresore mit einem mittleren fünfstelligen Eurobetrag sowie Goldschmuck gestohlen. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Täter ein 32-jähriger Angestellten des Lokales sei.

Bei einer freiwilligen Durchsuchung in dessen Unterkunft in Kitzbühel konnte das gesamte Diebesgut sichergestellt werden. Der Verdächtige zeigte sich bei der Befragung geständig. Die sichergestellte Beute konnte wieder an den Lokalbesitzer zurückgegeben werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird der 32-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)