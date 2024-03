Action am Erlebnisberg Gaislachkogl

Mit der modernen Gaislachkoglbahn schwebt man in wenigen Minuten vom Ortszentrum Sölden in hochalpines Gefilde, mitten hinein in eine Welt aus schneebedeckten Zwei- und Dreitausendern. Vor diesem Panorama entfaltet sich auf dem Gipfel ein faszinierendes Zusammenspiel von Menschenwerk und Natur. Auf der einen Seite herausragende alpine Architektur, haubengekrönte Gastfreundschaft und Schauplatz filmischer Abenteuer, auf der anderen Seite die unbändige Kraft der Elemente. Intensive Eindrücke garantiert!

Immer ein guter Grund, den Gaislachkogl zu beehren, ist die James-Bond-Erlebniswelt 007 ELEMENTS. Neben eingefleischten Bond-Fans können hier auch alle Neugierigen in das filmische Universum des Geheimagenten eintauchen. Wenige Schritte von der Bergstation entfernt, katapultieren sich die Besucher durch den markanten Eingangstunnel („Barrel of the Gun“) in das Museum. Auf größtenteils unterirdischen Ausstellungsflächen entfaltet sich in der Folge ein Gesamtkunstwerk aus Videoinstallationen, Sound, interaktiven Stationen und Original-Gadgets aus sechs Jahrzehnten Filmgeschichte. Während Fans aus aller Welt keine noch so weite Anreise scheuen, um die Ausstellung zu bestaunen, hat man sie als Tiroler:in quasi vor der Haustür. Perfekt, um wiederholt vorbeischauen und keine Neuerungen zu verpassen. So wurde etwa die gesamte Ausstellung jüngst aktualisiert und mit Videosequenzen und Infos zum Bond-Film No Time to Die ergänzt.