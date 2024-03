Ohne Beute geflüchtet: Fahndung nach Banküberfall in Innsbruck vorerst erfolglos

Sorgfältig geplant war der Überfall auf die Sparkassenfiliale wohl nicht. Jedenfalls musste der Räuber ohne Beute die Flucht ergreifen. Was wohl daran lag, dass der Schalter in der Filiale nur am Vormittag besetzt ist. Es war um 15.39 Uhr, als der Mann die Bankfiliale mit einer Pistole in der Hand betrat. „Zu dem Zeitpunkt befanden sich noch Angestellte in der Bank“, so LKA-Ermittler Philipp Rapold. Was dabei genau geschah, war am Mittwochabend noch Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht aber, dass der „Täter zu Fuß in Richtung Osten flüchtete“, so Rapold weiter.