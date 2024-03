Unbekannter bedrängte in Innsbruck Volksschulkinder und 23-Jährige, Polizei bittet um Hinweise

In gleich mehreren Fällen soll der Unbekannte auffällig geworden sein. Unter anderem fragte er Kinder nach Geld und verfolgte eine 23-Jährige.

Innsbruck – Wie die Polizei berichtet, kam es Mittwochfrüh in Innsbruck zu mehreren Vorfällen. Ein bislang unbekannter Mann soll am Schulweg in der Freundsbergstraße mehrere Schulkinder bedrängt haben. Dem Bericht zufolge fragte er sie nach Bargeld und einem Mobiltelefon.