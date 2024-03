Blinken: Kommen Geisel-Deal immer näher - Hamas am Zug

US-Außenminister Antony Blinken hält eine Einigung in den Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazakrieg und die Freilassung weiterer Geiseln für möglich. Man komme einem Deal "immer näher", sagte Blinken in einem Interview mit einem saudischen Fernsehsender bei seinem Besuch in Jeddah am Mittwoch. Die Differenzen zwischen den Verhandlungspartnern würden kleiner. "Ich denke, dass eine Einigung sehr gut möglich ist", sagte Blinken.

Unterdessen führte die israelische Luftwaffe einen weiteren Anti-Terror-Einsatz im besetzten Westjordanland durch. Ein Kampfflugzeug habe im Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarem zwei Bewaffnete angegriffen, "die eine unmittelbare Bedrohung für die Truppen darstellten", teilte die israelische Armee am späten Abend mit. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden, auch gab es zunächst keine weiteren Einzelheiten. Es werde erwartet, dass der Einsatz mehrere Stunden dauern werde, meldete die "Times of Israel". Es war der zweite Luftangriff der Israelis im Westjordanland an dem Tag. Zuvor hatte die Luftwaffe in der Stadt Jenin ein palästinensisches Fahrzeug gezielt angegriffen. Der Angriff habe zwei ranghohen Mitgliedern der Terrororganisation Islamischer Jihad gegolten, hatte die Armee gesagt.