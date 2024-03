Wasser für die Charts zum Weltwassertag

Wasser plätschert, rinnt, strömt, tropft - und das über eineinhalb Minuten: "Water Wonderful World" heißt ein neuer "Song", oder besser: eine Soundcollage, in Anspielung auf Louis Armstrongs Klassiker "What A Wonderful World". Die international tätige NGO Viva con Agua, die sich für sauberes Trinkwasser einsetzt, will zum morgigen Weltwassertag (22. März) die Geräusche von Wasser zum Hit machen und so eine Sensibilisierung für "diese wichtige Ressource allen Lebens" schaffen.