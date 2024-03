Polaschek will leichtere Anrechnung ausländischer Abschlüsse

Österreich sucht dringend Fachkräfte, vor allem im Gesundheitsbereich. Qualifizierte Personen aus Drittstaaten müssen allerdings oft lange warten, bis Unis und Fachhochschulen ihre Ausbildung in aufwendigen Verfahren geprüft haben und sie in Österreich in ihrem jeweiligen Fachbereich arbeiten können. Wissenschaftsminister Martin Polaschek (ÖVP) will die Anerkennung von Abschlüssen künftig einfacher und schneller machen, kündigte er in der "Kleinen Zeitung" am Donnerstag an.