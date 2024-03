Katze bei Tannheim tot im Wald gefunden: Polizei vermutet Vergiftung

Tannheim – Bei einem Spaziergang am 12. März machte eine Frau in einem Waldstück in Tannheim neben der Berger Ache auf Höhe des sogenannten Schönblicks einen grausamen Fund: Sie entdeckte eine tote Katze und zwei tote Bussarde. Die Kadaver der Tiere wurden in der Folge untersucht. Das Ergebnis: Die Katze könnte vergiftet worden sein.