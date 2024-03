Skispringen: Pinkelnig siegte beim letzten Weltcup-Bewerb in Planica

Planica – Skispringerin Eva Pinkelnig hat die Saison mit ihrem 15. Weltcup-Sieg ausklingen lassen. Die Vorarlbergerin gewann am Donnerstag das letzte Springen in Planica vor der Kanadierin Alexandria Loutitt und Weltcup-Gesamtsiegerin Nika Prevc aus Slowenien. Mit der Sechsten Jacqueline Seifriedsberger, der Siebenten Lisa Eder und Sara Marita Kramer, die Zehnte wurde, kamen insgesamt vier ÖSV-Athletinnen in die Top Ten. Julia Mühlbacher war am Ende 14., Chiara Kreuzer belegte Rang 20.