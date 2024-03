Silz – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Diebe zehn Starkstromkabel von einer Baustelle in der Bahnhofstraße in Silz. Kein leichter Diebstahl: Jedes der Kabel hat eine Länge von 25 Metern. Der Wert beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt noch. (TT.com)