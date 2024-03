Cape statt Uniform: PolizistInnen seilten sich als Superhelden von Wiener Klinik ab

Um Patientinnen und Patienten einer Down-Syndrom-Ambulanz eine Freude zu machen, wurden PolizistInnen am Welt-Down-Syndrom-Tag in die Rolle von Superhelden.

Wien – Als Superhelden verkleidete Beamte der WEGA sowie eine Beamtin des Landeskriminalamts haben am Donnerstag kleine Patientinnen und Patienten der Down-Syndrom-Ambulanz der Wiener Klinik Landstraße überrascht. Die WEGA-Beamten tauschten am Welt-Down-Syndrom-Tag ihre Uniformen gegen Kostüme, seilten sich aus 80 Metern als Batman, Spiderman, Ironman oder Wonder Woman vom Hubschrauber-Landesplatz des Spitals ab und führten Kunststücke für die Kinder und Jugendlichen vor.