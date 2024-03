Signa-Insolvenz: Für Kaufhauskette Galeria schlägt Stunde der Wahrheit

Denkhaus hatte zuletzt erklärt, es gebe mehrere Interessenten für den letzten großen Warenhauskonzern in Deutschland. Galeria Karstadt Kaufhof war Anfang Jänner zum dritten Mal in gut drei Jahren in die Insolvenz gerutscht. Die Schieflage ist die Folge der Pleite des Signa-Imperiums des Tiroler Investors Benko, zu dem Galeria gehörte.