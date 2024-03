Bei der AUA drohen zu Ostern Steiks

Die KV-Verhandlungen für das Bordpersonal stocken. Betriebsrat und Gewerkschaft warten auf ein „ernsthaftes Angebot“ und planen noch am Freitag die nächsten Schritte.

Wien – Bei der AUA könnte sich der Arbeitskonflikt weiter zuspitzen, nachdem die Verhandlungen über einen Kollektivvertrag (KV) für das Bordpersonal Donnerstagabend neuerlich gescheitert sind. Aktuell sieht die Gewerkschaft vida nur begrenzten Spielraum für Gespräche, denn der AUA-Vorstand sei nach Frankfurt geflogen. "Wir sind nicht diejenigen, die in den Flieger gestiegen sind", sagte Daniel Liebhart, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Luftfahrt am Freitag zur APA.

Sollte die AUA im Tagesverlauf kein "ernsthaftes Angebot" vorlegen, werden die Gewerkschaft und der Bord-Betriebsrat am späten Nachmittag oder am frühen Abend die nächsten Schritte festlegen. Dies könnten Betriebsversammlungen oder Streiks des Bord-Personals mit rund 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein - und in der Osterwoche die Fluglinie stark treffen. Die jüngste Betriebsversammlung des Bordpersonals führte zu 120 Flugausfällen.