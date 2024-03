Fußgängerin in Innsbruck frontal von Klein-Lkw erfasst und tödlich verletzt

Innsbruck – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Freitagnacht in Innsbruck. Ein 38-jähriger Österreicher war gegen 2.45 Uhr mit seinem Klein-Lkw auf der Egger-Lienz-Straße in östliche Richtung unterwegs, als eine Frau von rechts auf die Fahrbahn lief und frontal vom Fahrzeug erfasst wurde.

Durch die Kollision wurde die Fußgängerin nach rechts auf den Gehsteig geschleudert. Die Schwerstverletzte wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Dort erlag sie wenig später ihren Verletzungen. „Die Identität der Frau und der Unfallhergang sind noch Gegenstand weiterer Ermittlungen“, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an.