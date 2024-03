Mehr als 90 Tote bei Terroranschlag in Moskau: Erste Festnahmen

Mehrere bewaffnete Personen sollen am Freitag das Feuer in der Crocus City Hall in der Stadt Krasnagorsk bei Moskau eröffnet haben. Die Zahl der Toten steigt, es gab erste Festnahmen.

Moskau – Bei dem Anschlag auf das Veranstaltungszentrum Crocus City Hall nahe Moskau ist die Zahl der Toten nach Angaben der Ermittler auf 93 gestiegen. Die Zahl steige weiter, teilte das Ermittlungskomitee der russischen staatlichen Agentur Tass zufolge am Samstag in Moskau mit. Bisher wurden offenbar elf Verdächtige festgenommen.

Mehrere Unbekannte hätten die Crocus City Hall kurz vor einem Konzert der Rockgruppe Piknik gestürmt und das Feuer eröffnet, teilte die russische Generalstaatsanwaltschaft mit. Zu dem Anschlag bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat.

Hintergründe noch unklar

Um wie viele Angreifer es sich handelte, ist vorerst nicht bekannt. Auf Videos ist zu sehen, wie Menschen um ihr Leben rannten. Auch die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar. Der IS reklamierte den Anschlag für sich, wie das IS-Sprachrohr Amak am Freitag im Internet unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen meldete. Experten gehen davon aus, dass das Bekennerschreiben echt ist.

Unter den jetzt Festgenommenen seien vier Personen, die im Verdacht stünden, direkt in den Angriff verwickelt gewesen zu sein, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Samstag unter Berufung auf den Kreml. Man sei dabei, weitere Komplizen zu identifizieren.

Das russische Zivilschutzministerium teilte mit, dass das Gebäude, in dem auch eine Konzerthalle mit Tausenden Sitzplätzen ist, auf einer Fläche von 13.000 Quadratmetern in Flammen stand. Auch Löschhubschrauber waren im Einsatz. Das Dach soll eingestürzt sein.

Das russische Gesundheitsministerium sprach von 145 Verletzten, zu denen auch Kinder zählten. 115 von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Unter den Toten sind demnach auch mindestens drei Kinder. Die Behörde rief die Menschen auf, Blut für die Verletzten zu spenden. Es wurden mehrere Stellen dafür eingerichtet.

Die Crocus Hall stand am Freitagabend in Flammen. © imago

Westliche Botschaften hatten zuletzt vor Terroranschlägen in Moskau gewarnt. Der Kreml hatte das als Provokation des Westens bezeichnet, kritisiert aber jetzt, dass genauere Informationen nicht mit Russland geteilt wurden.

USA und Kiew dementieren Verwicklung der Ukraine

Das ukrainische Außenministerium wies den Verdacht einer ukrainischen Verwicklung zurück. Die USA mahnten in einer ersten Reaktion ebenfalls, keinen Zusammenhang mit der Ukraine herzustellen. „Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Ukraine oder Ukrainer mit den Schüssen zu tun hatten“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, in Washington.

Menschen zünden Kerzen an und legen Blumen nieder. © APA/AFP/STRINGER

Die Europäische Union verurteilte den Angriff. Die EU sei schockiert und entsetzt, schrieb EU-Kommissionssprecher Peter Stano auf der Plattform X (früher Twitter). Die EU verurteile jegliche Angriffe auf Zivilisten. „Unsere Gedanken sind bei allen betroffenen russischen Bürgern.“ UNO-Generalsekretär António Guterres und der UNO-Sicherheitsrat verurteilten den Anschlag ebenfalls.

Alle Großveranstaltungen abgesagt

Als Konsequenz des Anschlags bleiben am Wochenende alle Theater und Museen in Moskau geschlossen, darunter weltberühmte wie die Tretjakow-Galerie und das Puschkin-Museum. Zuvor hatte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin gesagt, dass alle Großveranstaltungen in Europas größter Stadt abgesagt seien. Auch im Moskauer Umland sagten die Behörden Massenveranstaltungen ab.