Akku entzündete sich und setzte Haus in Wenns in Brand

Wenns – Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr stand ein Einfamilienhaus in Wenns plötzlich in Flammen. Ursache für den Brand war laut Polizei ein überhitzter, ans Stromnetz angeschlossener Akku. Vom Küchentresen ausgehend breitete sich ein Glimmbrand auf die angrenzende Gebäudewand aus.