Axams/Grinzens bescherte Neo-Trainer Rikanovic einen Einstand nach Maß

Das Fußball-Unterhaus ist eröffnet. Am Freitagabend startete Neo-Axams/Grinzens-Trainer Miroslav Rikanovic in der Gebietsliga West mit einem 5:0-Sieg über das Mieminger Plateau. Kitzbühel feierte im Derby der tt.com Regionalliga Tirol einen 4:2-Sieg in Wörgl.