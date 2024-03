Venezuelas Oppositionsführerin bestimmt Ersatzkandidatin

Venezuelas Oppositionsführerin María Corina Machado hat für die geplante Präsidentenwahl in rund vier Monaten wegen ihres Ausschlusses eine Ersatzkandidatin bestimmt. Die Universitätsprofessorin Corina Yoris solle gegen Staatschef Nicolás Maduro antreten, da gegen sie keine Sperre vorliege, sagte Machado am Freitag (Ortszeit). Am Donnerstag hat die Frist für die Eintragung von Präsidentschaftskandidaturen beim Nationalen Wahlrat (CNE) begonnen. Sie läuft am Montag ab.