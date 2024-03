Demo gegen Rechtsextremismus in Wien gestartet

Einige Hundert Menschen haben sich am Samstag in Wien zu einer weiteren Demonstration gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zusammengefunden. Der Zug, zu dem mehrere Organisationen eingeladen hatten, startete am Platz der Menschenrechte und soll mit einer Veranstaltung im Regierungsviertel mit dem Motto "Demokratie verteidigen!" seinen Höhepunkt finden. Politische Unterstützung kommt von der SPÖ, den Grünen und den NEOS.