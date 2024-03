ALI sperrte die Straße, SPÖ-Antrag „versenkt“, Grüne für Park statt Parkplatz

Wahlkampf, wohin man schaut: Die Alternative Liste Innsbruck startete am Donnerstagabend offiziell in die heiße Phase. Die SPÖ blitzte im Gemeinderat mit einem Vorstoß zur Bodenbeschaffung ab – und übt harte Kritik an „FPÖ, ÖVP, FI & Co.“ Die Grünen wollen den Tiwag-Parkplatz in Wilten durch einen Park ersetzen.