Verstappen erobert in Australien die Pole Position vor Blinddarm-Patient Sainz

Melbourne – Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat die Pole Position für den Großen Preis von Australien in Melbourne herausgefahren. Für den Niederländer im Red Bull ist es die dritte Pole in dieser Saison bei ebenso vielen Rennen. Verstappen war am Samstag um 0,270 Sekunden schneller als Herausforderer Charles Sainz im Ferrari. Dritter war Sergio Perez (+0,359) im zweiten Red Bull. Lewis Hamilton verpasste das finale Qualifying-Segment Q3 und kam nur auf den elften Platz.