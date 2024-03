Obdachloser in Graz angezündet: Opfer schwebt in Lebensgefahr

Graz – Ein obdachloser Mann ist am Samstag gegen 0.40 Uhr in Graz Opfer eines Brandanschlags geworden. Ein noch flüchtiger Täter dürfte den Obdachlosen laut Polizei mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet haben. Der 52-jährige Ungar dürfte in einem Geschäftseingang genächtigt haben. Zeugen beobachteten, wie ein Mann mit einem Kanister von dem Geschäft wegging, dann dass dort ein Brand ausgebrochen war und ein Mensch in Flammen stand.