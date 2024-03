„Kate, Du bist nicht allein”: Große Betroffenheit und Zuspruch nach der Krebsdiagnose

Die Nachricht von Prinzessin Kates Krebserkrankung trifft die Briten ins Herz. Die 42-jährige Frau von Thronfolger Prinz William hat ihre Diagnose am Freitag in einem Video bekannt gemacht. Aus aller Welt trafen Genesungswünsche in London ein. König Charles III., der selbst wegen einer Krebserkrankung in Behandlung ist, lobte den Mut und die Offenheit seiner „geliebten Schwiegertochter“.

London ‒ Das britische Königreich steht unter Schock: Nachdem Prinzessin Kate ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat, loben viele Menschen den Mut der 42-Jährigen und äußern die Hoffnung auf eine baldige Genesung. Die britischen Zeitungen berichteten am Samstag allesamt auf Seite Eins über das Schicksal der beliebten Prinzessin. „Kate, Du bist nicht allein“, titelte die Boulevardzeitung The Sun.

In einer Videobotschaft hatte Kate am Freitag ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht, nachdem in den vergangenen Wochen vielfach über ihren Gesundheitszustand spekuliert worden war. Die Krebserkrankung sei nach ihrer Bauch-Operation Mitte Jänner entdeckt worden, sagte die Prinzessin von Wales. Sie unterziehe sich nun einer Chemotherapie.

📽️ Video | Kates Krebserkrankung: Briten unter Schock

Es gehe ihr aber „gut“ und sie fühle sich „von Tag zu Tag kräftiger“, sagte sie. Die Ärzte hätten ihr geraten, sich einer „vorbeugenden Chemotherapie“ zu unterziehen „und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung“. An welcher Art Krebs sie genau leidet, sagte sie nicht.

Für die Briten war es die zweite Hiobsbotschaft aus ihrem Königshaus, nachdem König Charles III. erst Anfang Februar seinerseits eine Krebserkrankung bekannt gegeben hatte. Charles III. erklärte am Freitagabend, er sei „stolz“ auf Kate, die mit der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose „Mut“ bewiesen habe.

Kates Bruder, James Middleton, veröffentlichte bei Instagram ein Kinderfoto: „Im Laufe der Jahre haben wir viele Berge gemeinsam erklommen. Als Familie werden wir auch diesen mit dir erklimmen.“

Harry und Meghan schicken Genesungswünsche

Auch der mit seiner Familie zerstrittene Prinz Harry und seine Frau Meghan wünschten ihrer Schwägerin unmittelbar nach Bekanntgabe der Nachricht „Gesundheit und Heilung“. „Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Ruhe tun können“, hieß es am Freitag in einer Erklärung des im US-Bundesstaat Kalifornien lebenden Paares.

Für Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak beweist die 42-Jährige mit ihrer Stellungnahme enormen Mut. „Ich weiß, dass ich für das ganze Land spreche, wenn ich ihr schnelle und vollständige Gesundung wünsche, und freue mich darauf, sie wieder im Einsatz zu sehen, wenn sie bereit ist“, teilte Sunak am Freitagabend mit.

Erzbischof ruft zu Privatsphäre für Kate auf

Labour-Führer Sir Keir Starmer zeigte sich von Kates Optimismus und ihrer „Botschaft des Glaubens und der Hoffnung“ ermutigt. Er sprach ebenso den „zusätzlichen Stress“ durch die Diagnose inmitten „sensationsheischender Spekulationen“ an.

Auch der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, rief dazu auf, Kates Privatsphäre zu wahren: „Bitte schließen Sie sich mir in meinen Gebeten für die königliche Familie an, während sie mit dieser Privatangelegenheit umgeht.“ Er freue sich zu hören, „dass sie sich jeden Tag stärker fühlt“.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ließ auf der Plattform X (früher Twitter) auch im Namen seiner Frau Brigitte mitteilen: „Eure Hoheit, in dieser schwierigen Zeit, die Sie durchmachen, wünschen Brigitte und ich Ihnen eine volle Genesung. Ihre Stärke und Widerstandskraft inspirieren uns alle.“

Die US-Regierung sprach ebenfalls ihre Anteilnahme aus. Man sei in Gedanken bei Kate, ihrer Familie und ihren Freunden, sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre am Freitag in Washington. „Und natürlich wünschen wir ihr eine vollständige Genesung.“ Es sei nun besonders wichtig, ihre Privatsphäre zu respektieren. Kanadas Regierungschef Justin Trudeau sendete ebenfalls Genesungswünsche.

📽️ Video | Was der Palast bekannt gemacht hat und was nicht

The Sun schrieb am Samstag, es sei „unglaublich tröstlich“ zu hören, dass sich Kate schon wieder etwas besser fühle. Vielleicht werde die Welt nun verstehen, weshalb es so viele Geheimnisse um ihre Operation im Jänner gegeben habe. Kommentatoren würdigten die natürliche Art und Weise, in der Kate auf einer Gartenbank sitzend vor laufender Kamera ihre Landsleute über ihre Erkrankung informierte.

„Viele Menschen werden sehr gerührt sein von der Art, wie sie sich bei dieser Aufnahme gegeben hat“, sagte der Experte für das britische Königshaus, Richard Fitzwilliams. „Aber es gibt keinen Zweifel, dass dies eine sehr, sehr schwierige Zeit für die Institution der Monarchie ist.“ (tt.com, AFP, dpa)

Mehr zum Thema: