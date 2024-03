Stichwahl nach Präsidentenwahl in der Slowakei nötig

Bei der Präsidentenwahl in der Slowakei hat es am Samstag erwartungsgemäß keinen klarer Sieger gegeben. Der liberale Karrierediplomat und Ex-Außenminister Ivan Korčok lag nach der Auszählung von über 96 Prozent der Stimmen überraschend vorne. Er tritt am 6. April in der Stichwahl gegen den Regierungskandidaten von der linksorientierten Partei Hlas (Stimme) und Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini an. Kein Kandidat erhielt die erforderliche Mehrheit von über 50 Prozent.