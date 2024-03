Ofner in zweiter Miami-Runde gegen Cerundolo out

Tennis-Profi Sebastian Ofner ist in Runde zwei des Masters-1000-Tennisturniers von Miami ausgeschieden. Der 27-Jährige unterlag am Samstag (Ortszeit) dem um zwei Jahre jüngeren Argentinier Francisco Cerundolo in deren ersten Duell 6:7(2),7:6(2),1:6. In Runde eins hatte sich Ofner gegen den Japaner Kei Nishikori bei dessen Comeback nach einer Verletzungspause 6:3,6:4 durchgesetzt. Ofner wird in der Weltrangliste von Platz 40 aus leicht zurückfallen.