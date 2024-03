18-Jähriger bei Streit in Berwang durch Faustschlag verletzt

Berwang – Ein Streit in einem Lokal war am Samstagabend der Beginn einer handfesten Auseinandersetzung in Berwang. Gegen 20.25 Uhr schlug ein 15-jähriger Mexikaner einem 18-jährigen Österreicher auf offener Straße mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei an der Nase.