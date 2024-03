Das spannende Match um den Salzburger Bürgermeistersessel. Kay-Michael Dankl (l.) lieferte vor vierzehn Tagen mit KPÖ Plus eine Überraschung. Die große Sensation will aber Bernhard Auinger von der SPÖ bei der Stichwahl am Sonntag verhindern – und neuer Bürgermeister werden.

© APA/Gindl