Anschlag mit 133 Toten: Moskau soll Terror-Gefahr ignoriert haben

Nach einem der schwersten Terroranschläge in der russischen Geschichte dauerten die Spekulationen über die Hintergründe weiter an.

Obwohl die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich beansprucht hat, Urheber des Anschlags zu sein, versucht der Kreml eine Verbindung zur Ukraine herzustellen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Versuche Putins, mit unbelegten Schuldzuweisungen der Ukraine eine Mitverantwortung für den Anschlag zuzuschieben, kategorisch zurück. In Moskaus Fingerzeig ortet Militärexperte Nico Lange ein Ablenkungsmanöver.

Der IS-Propagandakanal Amak veröffentlichte am Samstag ein Bild mit vier Personen, deren Gesichter unkenntlich gemacht worden waren. Die Kämpfer hätten bewaffnet mit Sturmgewehren, Pistolen und Bomben Russland einen „schweren Schlag“ versetzt, hieß es in der Mitteilung. Der Angriff habe „Tausenden Christen in einer Musikhalle“ gegolten. Der IS bekämpft Anhänger des Christentums und betrachtet sie als Ungläubige.