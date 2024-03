Mattle trifft Bayerns EU-Minister: Slot-Solo und Maut im Fokus

Innsbruck – Am Montag Innsbruck, danach zwei Tage Bozen: Bayerns Europaminister Eric Beißwenger (CSU) schickt sich zur Stippvisite in Tirol und Südtirol an. Dabei wird er zuerst LH Anton Mattle treffen, am Mittwoch dann LH Arno Kompatscher. In den vergangenen Wochen hat Mattle den Austausch mit Bayern intensiviert. In erster Linie in Sachen Verkehr. Deshalb steht auch die heutige Zusammenkunft unter dieser Thematik.