Bei E-Ladestation in Nassereith ging der Rauch auf

Nassereith – Am Sonntagnachmittag sorgte starker Rauch bei einer E-Ladestation in Nassereith für besorgte Lenker und einen Feuerwehreinsatz. Gegen 17.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass es neben bei der OMV – wo gerade mehrere Fahrzeuge am Ladekabel hängten – offenbar zu einem Defekt samt Rauchentwicklung gekommen war.