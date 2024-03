Stoß gegen den Hals: Mann attackierte Polizisten nach Schlägerei in Innsbruck

Innsbruck – Für einen 39-Jährigen klickten am Sonntag in den frühen Morgenstunden nach einer Schlägerei in einem Innsbrucker Lokal die Handschellen. Der Einheimische geriet laut Polizei kurz vor 5 Uhr mit einem gleichaltrigen Security-Mitarbeiter aneinander. Als die Auseinandersetzung handgreiflich wurde, wurde die Polizei verständigt.