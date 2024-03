Nach Krankenhaus-Aufenthalt: Arzt attestiert Franziskus mentale Fitness eines 60-Jährigen

Rom, Vatikanstadt – Laut Sergio Alfieri, dem Arzt, der in den letzten drei Jahren zweimal Papst Franziskus am Unterleib operiert hat, besteht keine Sorge um die Gesundheit des Pontifex. „Der Heilige Vater hat den Kopf eines 60-Jährigen und schafft es, uns allen voraus zu sein, während er weiterhin den Vatikanstaat ohne Probleme führt. Allerdings hat er, wie es normal ist, die Beschwerden eines 87-Jährigen“, so Alfieri im Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera.

„Mir sind keine Situationen bekannt, die Anlass zur Sorge geben. Dem Heiligen Vater geht es gut, entsprechend seinem Alter und seinen Atembeschwerden in der kältesten Jahreszeit“, so Alfieri, der Leiter der chirurgischen Abteilung der römischen Poliklinik Gemelli.

„Ich sehe den Papst nicht jeden Tag, aber ich kann versichern, dass er keine besonderen Krankheiten hat. Er unterzieht sich regelmäßigen Untersuchungen. Der Pontifex ist ein 87-jähriger Mann mit Verantwortung als Staatsoberhaupt des Vatikans, der Entscheidungen treffen muss. Wenn er aus dem Fenster schaut, wendet er sich an eineinhalb Milliarden Katholiken und nicht nur an diese, was nicht unbedingt auf jeden in seinem Alter zutrifft“, sagte Alfieri.