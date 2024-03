Scarlett Johansson könnte es bald mit Dinosauriern aufnehmen

Hollywood-Star Scarlett Johansson (39) könnte es vor der Kamera bald mit Dinosauriern aufnehmen. Die Schauspielerin verhandle um die Hauptrolle in dem nächsten Abenteuerfilm aus dem "Jurassic"-Universum, berichteten die US-Branchenportale "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" am Montag (Ortszeit). Im Jänner war bekannt geworden, dass das Studio Universal Pictures an einem neuen "Jurassic World"-Film mit einem geplanten Kinostart im Juli 2025 arbeitet.