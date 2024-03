Große Brücke in US-Stadt Baltimore nach Kollision mit Frachterschiff eingestürzt

Baltimore (Maryland) – In der US-Stadt Baltimore ist eine vierspurige Autobahnbrücke nach einer Schiffskollision teilweise eingestürzt. Das teilt die Verkehrsaufsicht des Bundesstaates Maryland am Dienstag mit. Das ganze Ausmaß der Schäden an der drei Kilometer langen Key Bridge, die über den Fluss Patapsco führt, war zunächst nicht bekannt. Offizielle Berichte über Tote und Verletzte gab es zunächst nicht.