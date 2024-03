„Ein bisschen mehr Maschine“: Arnold Schwarzenegger bekam Herzschrittmacher

Washington – Arnold Schwarzenegger ist am Montag letzter Woche in den USA ein Herzschrittmacher eingesetzt worden. Wenige Tage danach sei er bereits wieder bei einem Umweltevent aufgetreten und niemand habe etwas bemerkt, sagte der Hollywoodstar. „Ich fühle mich toll“, versicherte der 76-Jährige nun am Montag in seinem Podcast „Arnolds' Pump Club“. Und: Er sei jetzt ein bisschen mehr Maschine, schmunzelte der „Terminator“-Star.