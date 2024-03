Ölmagnat und Hedgefonds-Chef: Milliardäre sammeln Geld für Trumps Kaution

Washington – Einige finanzkräftige Unterstützer der Republikaner in den USA haben Geld für die Zahlung einer Sicherheitsleistung des US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump in Höhe von 454 Millionen Dollar gesammelt. Dies berichteten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters.

Der amerikanische Milliardär und Hedgefonds-Gründer John Paulson und der Öl- und Gasmagnat Harold Hamm seien an der Aktion beteiligt gewesen, sagten die Personen, die nicht genannt werden wollten. Nach der Entscheidung eines Berufungsgerichts in New York sei die Spendensammlung nun nicht mehr notwendig gewesen.