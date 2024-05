Mit so einem Sportflugzeug flogen der Vorarlberger und die Tirolerin von Hohenems über die Schweiz nach Frankreich. Nach dem Zwischenstopp am Flugplatz in Challes-les-Eaux startete das Flugzeug wieder, kurz darauf kam es zum Absturz.

© VN/Vorarlberger Alpenfliegerclub