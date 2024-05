Österreichs größtes Multisportevent mit 6500 Athletinnen und Athleten in 41 verschiedenen Sportarten geht von Mittwoch bis Sonntag in Innsbruck über die Bühne. Vorfreude herrscht bei Sport-Austria-Präsident Hans Niessl. Im Tirol-Live-Gespräch mit TT-Chefredakteur Marco Witting erklärt er, worauf sich Athleten und Besucher in der Olympiastadt Innsbruck freuen können.