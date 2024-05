Schlechte Note in Latein: Italienerin setzt Tochter am Straßenrand aus

Rom – Wegen einer schlechten Latein-Note hat eine wütende Italienerin ihre Tochter am Straßenrand ausgesetzt. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte die 16-jährige Gymnastin am Montagnachmittag am Rand einer viel befahrenen Umgehungsstraße nahe Rom, wie italienische Zeitungen am Dienstag berichteten. "Wir haben uns wegen einer schlechten Note in Latein gestritten, und sie hat mich aus dem Auto geworfen", berichtete das Mädchen den Beamten.