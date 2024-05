15-Jährige in Innsbruck von E-Scooter Lenker angefahren und verletzt

Innsbruck – Nach einem Unfall am Morgen des 14. Mai in Innsbruck werden jetzt Zeugen gesucht. Wie die Polizei berichtet, wurde an jenem Dienstag gegen 7.35 Uhr eine 15-Jährige am Gehsteig vor dem Gymnasium der Ursulinen am Fürstenweg von einem unbekannten E-Scooter-Fahrer angefahren und dabei unbestimmten Grades verletzt. Der Fahrer des Scooters setzte seine Fahrt daraufhin fort, ohne anzuhalten. Das verletzte Mädchen erstattete Tags darauf Anzeige bei der Polizei. Da der Täter bis dato nicht ausfindig gemacht werden konnte, erfolgt nun ein Zeugenaufruf.