Klagenfurt – Nach dem Vorfall auf der deutschen Insel Sylt, wo auf einer Nobelparty rassistische Gesänge angestimmt wurden, soll es gleich gelagerte Fälle auch in Kärnten gegeben haben. Am Dienstag machten auf Social Media Videos die Runde, die aus zwei Nachtlokalen in Klagenfurt und Villach stammen sollen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, hieß es.