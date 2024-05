Politisches Handeln hat immer etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Dass die Bodenpolitik in Tirol eine besonders heikle Angelegenheit ist, weiß die Landesregierung nicht erst seit heute. Zu leichtfertig wird deshalb die Empörung über ausufernde Ausbauten im Freiland vom Tisch gewischt, zu oberlehrerhaft mutet die politische Erklärung an, dass im Großen und Ganzen ohnehin alles passt. Nein, so ist es eben nicht.