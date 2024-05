Gewerbegebiet in St.Johann beschlossen, NEOS und FPÖ auf EU-Wahlkampftour in Innsbruck

Gegen die Stimmen der Landwirtschafts- und Architektenkammer hat der Raumordnungsbeirat am Mittwoch die Herausnahme von 7,5 Hektar hochwertige Äcker in St. Johann aus den landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen beschlossen. Agrar- und Raumordnungsreferent LHStv. Josef Geisler(VP) verteidigt diese Vorgangsweise, die an eine klare interkommunale Zusammenarbeit von St. Johann, Going und Reith bei Kitzbühel geknüpft sei. „Das muss unser Ziel sein.“