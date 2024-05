Vor Beginn der Sommersaison: Mehr Saisonniers, aber nicht für Tirol

Wien – Um den Bedarf an Arbeitskräften im Tourismus etwas entgegenzukommen, stockt das Wirtschaftsministerium das Kontingent für Saisonarbeiterinnen und -arbeiter von Ländern außerhalb der EU auf. Konkret werden 200 neue Kontingentsarbeitsplätze zusätzlich zu den bisher 4295 geschaffen, kündigte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) an. Von der Aufstockung profitieren allerdings nur zwei Bundesländer: 170 der neuen Kontingentplätze sollen voraussichtlich auf Kärnten entfallen, weitere 30 auf Niederösterreich, hieß es. In den beiden Bundesländern sei der Bedarf für die bevorstehende Sommersaison besonders groß, meinte Kocher.