Vor dem Finale: Das sagen Tiroler Ex-Profis zur Faszination Champions League

Am Samstagabend steigt in London das große Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Mit Fabian Koch und Florian Mader (beide Austria Wien) spielten auch zwei Tiroler Ex-Profis vor Jahren in der Königsklasse des Fußballs. Bei „Tirol live“ blickten sie auf ihre persönlichen Highlights zurück und erzählten von „Gänsehaut“-Momenten und was die Faszination Champions League ausmacht.