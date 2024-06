Verletzte nach Schüssen in deutscher Stadt Hagen, Täter flüchtig

Hagen – Bei Schussabgaben in einem Wohnhaus und einem Friseursalon in der deutschen Stadt Hagen sind am Samstag vier Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und fahndete nach einem tatverdächtigen 34-Jährigen. Bis zum späten Nachmittag wurde er noch nicht gefunden. Eines der vier verletzten Opfer sei die Ehefrau des mutmaßlichen Täters, sagte ein Sprecher der Dortmunder Polizei.