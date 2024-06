Aosta – Zwei Bergsteiger sind am Samstag an der Nordwand des Bergs Zerbion im norditalienischen Aostatal tödlich verunglückt. Die Leichen der beiden Bergsteiger wurden von der Besatzung eines Hubschraubers der Polizei, der mit einem Gerät zur Ortung von Handysignalen ausgestattet war, entdeckt und leblos an der Nordwand geborgen.