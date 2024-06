Hochwasserlage in Süddeutschland: Lage spitzt sich in einigen Gebieten zu

Die Lage aufgrund des Hochwassers in Süddeutschland hat Rettungskräfte auch in der Nacht auf Montag in Atem gehalten. In Bayern ist ein Damm gebrochen, die Lage spitzt sich in einigen Gebieten zu. Weitere Gewitter mit viel Regen sind möglich. SchülerInnen bleiben am Montag zu Hause. Tragische Bilanz des Wochenendes: Ein Feuerwehrmann ist verstorben, zwei Personen werden weiter vermisst.